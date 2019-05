Viol et meurtre de la fille du Dg de l’Adl: Ces éléments de l’enquête qui accablent le vigile Malick Diop

Un suspect a été arrêté par la police de Tambacounda dans le cadre de l’enquête sur le viol suivi du meurtre de la fille du directeur général de l’Agence de développement local.



Il s’agit de Malick Diop dit "Acko", qui n’est autre que le garde du corps du père de la victime. Il faisait office de de gardien et veillait sur la maison lorsque les parents sont absents. Ce qui était le cas le jour des faits.



Selon les premiers premiers éléments de l’enquête, des traces de sperme auraient été retrouvées sur son bas-ventre et sur le pantalon qu'il portait. Le mis en cause présumé s’est défendu, soutenant qu’il avait eu un rapport sexuel avec son épouse. Il a été placé en garde-à-vue.

