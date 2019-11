Viol et pédophilie: Les auteurs risquent désormais la réclusion criminelle à perpétuité

Le Conseil des ministres tenu ce mercredi 27 novembre 2019 a adopté le projet de loi modifiant la loi n° 65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal avec des chapitres visant à durcir la répression du viol et de la pédophilie.



Selon le communiqué, les auteurs peuvent désormais encourir des sanctions pouvant aller jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité.





