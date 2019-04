Viol : le faux "Kocc Barma" confronté avec l’une de ses victimes

Modou Dièye a été entendu avant-hier lundi par le juge du deuxième cabinet d’instruction. Celui que la presse surnomme le « Faux Kocc Barma », (allusion au fondateur d’un site pornographique qui se fait passer lui aussi pour Kocc Barma), a été confronté à l’une des plaignantes, I. Yaffa, qui se dit victime de viol.



Les deux protagonistes ont face au juge. Ce, en l’absence de Dieynaba Thiam, alias Dieyna de la série télévisée « Nafi », celle par qui cette affaire s'est ébruitée. Face à la victime qui l’accuse de l’avoir violée, le mis en cause a allégué qu’ils avaient entretenu des rapports sexuels consentants, selon L’Observateur. Qui souligne qu’après cette confrontation, l’avocat du prévenu a déposé une demande de liberté provisoire.



Pour rappel, Modou Dièye a été arrêté, le 25 janvier dernier pour collecte illégale de données à caractère personnel, menace de diffusion de données personnelles et chantage et placé sous mandat de dépôt le 31 du même mois.



Il ressort du procès-verbal de l’enquête qu’il contactait ses victimes via « Snapchat » ou d’autres applications, avec un profil identique à celui qui se faisait passer pour « Kocc Barma », en leur affirmant qu’il avait leur vidéo intime avant de promettre de les supprimer si elles couchaient avec lui. Une fois que les victimes paniquent et cèdent, il les invite dans une chambre d’hôtel, couche avec elles tout en prenant soin de filmer la scène. Et il revenait à la charge chaque fois qu’il avait besoin de satisfaire ses désirs sexuels, si ce n’est pour exiger de l’argent de ses victimes qui se retrouvaient doublement piégées.

