Viol, pédophilie et détournement de mineure : M. Seydi fait d’une mineure de 14 ans, son objet sexuel

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Février 2023 à 12:25 | | 0 commentaire(s)|

La trentaine sonnée, M. Seydi avait une idylle avec une fillette de 14 ans nommée M. L. Dans cette relation, il entretenait des relations sexuelles avec la minette. Lorsque celle-ci a fugué de chez elle, le sieur Seydi l’a hébergée, en faisant d’elle son objet sexuel. Cet acte lui a valu sa comparution hier devant la Chambre criminelle de Dakar, pour viol, pédophilie et détournement de mineure.



D'aprés le récit de "L'As", tout est parti de la plainte qu’a déposée la maman de la victime, Rama Niang, contre M. Seydi. Selon elle, dans la nuit du 24 octobre 2020 vers les coups de 23 heures, sa nièce Khady Niang l'avait appelée au téléphone, pour l'informer de la disparition de sa fille M. L. Le lendemain, elle est partie à la recherche de son enfant. Elle ne l’a retrouvée que 3 jours plus tard. « C’est Mouride qui m’a informé avoir aperçu une jeune fille avec la description de M. L., dans un bâtiment en construction, en compagnie d'un homme. Mon esprit s’est fixé sur M. Seydi. J’ai appelé ce dernier mais il m’a dit que ma fille n’était pas avec lui. Suite à ma plainte, la gendarmerie a fait une descente chez lui où se cachait ma fille », a expliqué la plaignante.



Alpagué, Mamadou Seydi soutient avoir croisé la mineure au croisement de Tivaouane Peul. D’après lui, celle-ci aurait fugué de chez elle. Et quand il a voulu la ramener, la jeune fille a refusé de s'exécuter. C'est sur ces entrefaites qu'il l'a conduite chez lui. Devant la barre, il déclare mordicus qu’il n’a jamais eu de relation amoureuse ni sexuelle avec la victime. De son côté, la mineure a donné plusieurs versions.



En premier lieu, elle a indiqué que le jour des faits, elle avait quitté chez elle vers 23h, pour acheter des bonbons à la boutique. Sur le chemin du retour, elle aurait croisé le sieur Seydi qui lui a demandé de le suivre chez lui. « Il m'a contrainte à avoir des relations sexuelles avec lui au risque de laisser les chiens qui se trouvaient dans l'appartement, sur moi », a fait savoir la jeune fille. Dans la foulée, la victime est revenue sur ses déclarations, pour dire qu'elle entretenait une relation amoureuse avec l'accusé depuis un moment. Mieux, ils ont eu des relations sexuelles dans le passé. Le parquet a requis 5 ans de réclusion criminelle. Les avocats de la défense ont plaidé pour la relaxe. Délibéré le 15 février prochain.

