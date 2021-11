Viol présumé de Miss Kaolack: Elle avoue sa relation avec un ministre, mais écarte le viol C'est le défilé des révélations des Miss qui ont chacune certainement une histoire à raconter. Pour celle de Kaolack 2019, elle écarte le viol, mais avoue sa relation avec un ministre.

Selon L'Observateur, cela va de "mâle en pis" avec cette affaire des Miss qui a des relents nauséabonds et beaucoup d'entre elles se sont défoulées sur le comité d'organisation.



Mais selon le journal, jusqu'à vendredi à minuit, aucune action judiciaire n'a été intentée. Mieux, il y a eu une fausse rumeur sur l'auto-saisine du Procureur.



Cependant, Miss kaolack 2019 avoue sa relation avec un ministre, parle de sa grossesse et de son enfant, mais écarte le viol.

