Viol sur mineure suivi de grossesse: Imam Khassim Bassirou risque deux ans de prison

Serigne Khassim est venu nuitamment chez nous, au moment où ma sœur M. Cissé et moi terminions de dîner. Il a demandé après ma mère et mon grand frère, je lui ai dit qu’ils n’étaient pas là. C’est là qu’il a pris place sur un banc avant de sortir de sa poche un téléphone portable et une bouteille en nous demandant de boire l’eau qu’il disait bénite. Ma sœur en a bu quelques gorgées et j’ai fini le reste. Au bout de quelques minutes, mes paupières sont devenues lourdes. Puis il est reparti et ma sœur et moi sommes allées nous coucher

Mais un peu plus tard dans la nuit, malgré l’effet de la drogue qu’il m’avait donnée, j’ai vu Serigne Khasssim sur moi en train de me violer. J’ai eu peur en voyant les draps tachés de sang et je n’ai pas osé raconter l’histoire à mes parents. En réalité, il ne l’ont su que lorsque je suis tombée enceinte