Viol sur une fille de 11 ans à Keur Massar : S. Bâ et son complice A. Kâ, déférés au parquet

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Janvier 2023 à 13:49

La Gendarmerie de Keur Massar a procédé à l'arrestation d'un charretier du nom de S. Bâ et de son complice A. Kâ, pour viol d’une élève âgée de 11 ans.



Les radars du journal "L'As" renseignent que les mis en cause ont été déférés au parquet.

