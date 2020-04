Violation Couvre-feu: Ibrahima Diop écope de six mois de prison, assortis du sursis Le nommé Ibrahima Diop a comparu hier mardi 28 avril 2020, à l’audience des flagrants délits du Tribunal de Grande instance de Dakar (Tgi). Il répondait des faits de violation des dispositions réglementaires et législatives interdisant les rassemblements dans le cadre du couvre-feu et l'état d'urgence.

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Avril 2020

Ibrahima Diop, entraîneur de chevaux, avait fait fi de la loi. Le mercredi 22 avril, il était autour du thé, jouant aux cartes avec trois de ses amis devant sa maison, aux environs de 20h30 minutes. informée, une patrouille de la gendarmerie a fait une descente sur les lieux, à Niagues. Cependant, en apercevant les pandores, la bande a escaladé le mur de la maison. Cela n’a pas découragé les hommes en bleu, qui ont sommé le propriétaire d'ouvrir la porte. Ils se sont heurtés d'abord au refus de Ibrahima Diop, qui s’est ensuite résigné à s’exécuter au bout de 15 minutes.



Alors que ses compagnons de jeu avaient réussi à s’enfuir, le sieur Diop a été conduit à la gendarmerie. Interrogé, il a avoué qu’il sait que les rassemblements de personnes sont interdits durant cette période d’état d’urgence pour freiner la propagation du Covid-19.



Toutefois, selon lui, il ignorait que les rassemblements dans une maison étaient interdits. S’agissant de l’attitude de ses amis, il a expliqué qu’ils ont l’habitude de venir boire le thé chez lui. Selon ses dires, ils ont fui par peur d’être arrêtés, car l’un d’eux se battait avec son fils. Face aux juges hier, le prévenu a reconnu les faits mais a allégué qu’il jouait avec une seule personne. La représentante du parquet ayant requis l’application de la loi, Mes Souleymane Diagne et Abdoulaye Seck ont plaidé la clémence.



ibrahima Diop a finalement écopé de six mois de prison assortis du sursis.



Le Témoin

