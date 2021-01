Violation de l'État d’urgence pour une « Piscine party » : 4 parmi les interpellés testés positifs de la COVID Il y a du nouveau dans l’affaire de la Violation de l'État d’urgence à Ngor Almadies pour l’organisations d’une « Piscine party ». Malheureusement ce n’est pas rassurant et loin s’en faut d’ailleurs. Car 4 parmi les interpellés ont testés positifs de la COVID

Relayant une info reprise sur iGFM, Leral.net a été indiqué que surpris par la gendarmerie de Ngor, plus 40 personnes ont été arrêtées et déférées devant le procureur. En raison de leur immunité diplomatique, seul le couple de diplomates a été libéré.



Aux dernières nouvelles, quatre personnes parmi les 47 arrêtées le week-end dernier aux environs de Ngor-Almadies ont été testées positives à la Covid-19.



