Violation de l’état d’urgence : Abdoulaye Baldé demande un durcissement de la répression Le maire de Ziguinchor dénonce l’incivisme de certaines personnes qui continuent de violer les interdits en cette période d’état d’urgence, notamment les chauffeurs et autres conducteurs de motos jakarta qui continuent de circuler entre les régions. « A chaque qu’il y a un cas communautaire, on découvre une vingtaine de cas derrière. Il faut une reprise et un durcissement de la répression. Il faut que chacun soit responsable de ses actes », a notamment indiqué l’édile de Ziguinchor, hier lors d’une rencontre pour la finalisation des listes des bénéficiaires de l’aide alimentaire à Ziguinchor, dans des propos relayés par la Rfm.

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Avril 2020 à 09:04 | | 0 commentaire(s)|



