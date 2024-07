Violation des droits des travailleurs : Le SYNPICS au front, pour porter le cas Baïdy Ndao, injustement licencié chez Senego Media Le Syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal (SYNPICS) Section Senego, exprime sa vive indignation, suite au licenciement abusif de Baïdy Ndao, opérateur de caméra et membre actif du syndicat, au sein de l'entreprise Senego Media.

Selon son communiqué, « B. Ndao a été licencié de manière irrégulière et injustifiée par son employeur, Sidy Mbacké, Président Directeur Général de Senego Media, le 19 juillet 2024, sous le prétexte fallacieux d’une panne de caméra ».



Ce licenciement a été communiqué par un simple message audio WhatsApp, et confirmé le 22 juillet 2024, sans aucun préavis écrit, en totale violation des procédures légales. Ajoute le documment



Et selon le syndicat, il est à noter que la caméra en question a été réparée depuis, remettant ainsi en cause la justification initiale de ce licenciement. De plus, notre camarade a reçu un salaire incomplet pour le mois en cours, avec une déduction injustifiée de huit jours.



C’est en ce sens que le Synpics Senego exige que l'entreprise Senego Media respecte les droits de ses employés et se conforme aux lois en vigueur. Nous appelons les autorités compétentes, notamment l'Inspection du Travail, à intervenir rapidement pour rectifier cette injustice.



« Le Synpics Senego soutiendra Monsieur Baidy Ndao dans toutes les démarches nécessaires pour obtenir justice et faire valoir ses droits », rassure-t-on.



