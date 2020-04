Violation du confinement en Italie : Un sénégalais déguisé en militaire se fait arrêter Un sénégalais, M. S, de 31 ans résidant en Italie et sans domicile fixe, a porté une tenue militaire de parachutiste pour violer le confinement en vigueur dans ce pays, en raison du Covid-19. Il a été arrêté, à Rome, par une patrouille de l’unité mobile des Carabiniers et les soldats du 187e régiment des parachutistes pour usurpation de titres et non exécution d’un arrêté d’expulsion daté du 24 décembre 2019, selon Les Echos

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Avril 2020 à 08:16 | | 0 commentaire(s)|



