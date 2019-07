Violation du secret bancaire: le Dg de la Banque régionale des marchés inculpé Le Doyen des juges du tribunal hors classe de Dakar a inculpé le DG de la Banque régionale des marchés (Brm), pour violation du secret bancaire, suite à une plainte déposée par l’homme d’affaires Khadim Kébé de la société Focus immobilier, rapporte "Libération".

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Juillet 2019 à 09:26 | | 0 commentaire(s)|

L’homme d’affaires accuse, en effet, le patron de la banque d’avoir imprimé et remis ses relevés de comptes sis à la Brm, à une tierce personne dans le cadre d'un contentieux l'opposant à ladite banque, selon la même source.



Focus immobilier qui héberge la banque dans son immeuble du Point E, a, en effet, décidé de ne pas renouveler son bail et a assigné en expulsion la Brm depuis le 30 juin 2019.

