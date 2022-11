Violation du secret défense: Moussa Bocar Thiam met en garde les journalistes Le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie numérique, Moussa Bocar Thiam, a annoncé dimanche des poursuites judiciaires contre les journalistes qui ont révélé le contrat estampillé "secret défense" relatif à l'acquisition d'armes pour les services des eaux et forêts, selon Le Soleil.

Interrogé sur la question dans l'émission "Grand Jury" sur la Rfm, il déclare: « Je vous réponds clairement que ces infractions ne seront pas impunies. Je suis clair. Il est clair que l’État du Sénégal qui a la responsabilité de veiller aux lois et règlements prendra toute les mesures nécessaires".



M. Thiam rassure que "nous allons revenir à l’ordre. Ne pas autoriser qu’un journaliste ou qu’un consortium de journalistes puissent violer délibérément les secrets défense qui peuvent nuire à la stabilité de notre pays, à l’honorabilité de nos forces de défense et de sécurité. Nous devons tous y veiller et il appartient à l'État de prendre ses responsabilités et il le fera. Quelles qu’en soient les conséquences » .



Le ministre de la Communication de rappeler qu'«un journaliste ne peut pas tout dire, tout révéler quitte à nuire aux intérêts supérieurs de la nation. C’est intolérable et inadmissible. Cet intérêt public à informer disparaît dès lors qu’il y a un intérêt public qui appartient à l’Etat du Sénégal à travers la stabilité du pays ».

