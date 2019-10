Violation du secret professionnel: Le Dg des Impôts et Domaines met en garde ses agents

Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Octobre 2019 à 12:50 | | 0 commentaire(s)|

Le nouveau Directeur général des Impôts et Domaines compte appliquer à ses agents la célèbre formule de Jean-Pierre Chevènement : "Un ministre ça ferme sa gueule ou ça démissionne".



Pour Bassirou Samba Niasse qui a remplacé Cheikh Ahmed Tidiane Bâ affecté à la Caisse des dépôts et consignations (Cdc), cela devrait être la règle chez tous les Inspecteurs des Impôts et Domaines.



D’après Vox Populi, l'actuel Directeur général des Impôts et Domaines a publié, hier, une note circulaire dans laquelle il rappelle à ses collègues, "l'obligation de réserve, de discrétion et de secret professionnel".



Autrement dit, "il est interdit désormais aux Inspecteurs des Impôts et Domaines de parler à la presse, encore moins de faire des posts sur Facebook, sous le sceau des fonctions occupées à la Dgid".



Les transmissions de données, les publications de toute nature et les communications faisant référence aux fonctions et compétences exercées à la Dgid sont aussi, dorénavant, soumises à l'aval du Directeur général.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos