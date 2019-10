Violemment attaqué par des apéristes de Fatick : Sory Kaba « méprise » ses détracteurs Le Directeur général des sénégalais de l’extérieur a décidé de rendre coup pour coup. Après les attaques dont il a fait l’objet de la part de certains apéristes de Fatick, pour avoir soutenu que le président Macky Sall ne peut pas faire plus de deux mandats, Sory Kaba n’a pas tardé à réagir.

Dans un post Facebook relayé par son ami, Patrice Sané, jeune cadre de l’Alliance Pour la République (APR), Sory Kaba affiche le mépris face aux attaques de ses adversaires du même bord.

«Je tire ma force et mon énergie des attaques objectives dont je fais l’objet, comme tous les grands hommes de notre monde....pour les attaques personnelles, insensées et irrationnelles, le mépris est la réponse qu’elles méritent», a déclaré le responsable politique APR Fatick

«N’oublions jamais ce pourquoi nous sommes sur ce bas monde. La fin d´une mission assignée par le tout puissant sur terre, équivaut au retour vers l’au-delà», poursuit-il.

Et de conclure : «Sory kaba préfère avoir raison que d’être heureux. C’est l’essentiel de ma mission. Vive la république, vive le Sénégal, vive Macky Sall».



