Violence à ascendant : Battue et pourchassée par son fils qui veut la tuer, une mère se réfugie à la Brigade de gendarmerie Entre le pêcheur Diégane Faye et sa mère Diouma Bop, il n’y a jamais eu d’entente parfaite. Et cela, depuis le décès du mari de la vieille dame qui l’a toujours protégée contre les attaques répétitives de son fils. D’ailleurs, la violence inouïe avec laquelle le pêcheur s’attaque constamment à sa maman est un secret de polichinelle pour les habitants du quartier Khelcom de Joal.

Rédigé par leral.net le Mardi 13 Juin 2023 à 11:25 | | 0 commentaire(s)|

Mais jamais les voisins n’ont pensé une seule fois que Diégane Faye, un homme mari et père de famille qui jouit de toutes ses facultés mentales, allait pousser le bouchon aussi loin. En frappant sauvagement sa mère avant de la pourchasser avec une machette pour,dit-il, la tuer.



Le mardi passé, aux environs de 8H, la dame Diouma Bop, pelle en main, va amasser une grande quantité de sable juste à l’entrée de son domicile. Pour se protéger de certains dégâts matériels que peuvent engendrer les précipitations pendant l’hivernage, elle décide alors de remblayer certains endroits de sa maison. Notamment la devanture de son domicile.



Travaillant ainsi jusqu’à 11H, Diouma Bop dépose la pelle et va se laver les mains pour enfin prendre son petit-déjeuner. Assise tranquillement devant la porte de sa chambre, la dame est subitement surprise en pleine action par son fils, Diégane Faye, qui déverse toute sa colère sur sa maman.



Il profère des propos orduriers et désobligeants à l’endroit de sa mère qu’il traite de tous les noms d’oiseau. Sous prétexte que celle-ci le provoque, en mettant un tas de sable devant la porte de sa chambre, située juste à l’entrée de la maison familiale.



Connaissant bien le comportement belliqueux de son fils, Diouma Bop prend tranquillement son petit-déjeuner, tout en ignorant complètement les propos de son enfant qui continue de hausser le ton. Excédée et ne pouvant guère supporter les agissements de Diégane, la maman finit par prendre son courage à deux mains et réplique. Ce qui met Diégane Faye dans tous ses états.



Il s’en suit aussitôt une vive altercation entre le pêcheur et sa maman au cours de laquelle, Diégane va sévèrement frapper sa mère Diouma Bop jusqu’à lui tordre le bras. Alertés par les cris de détresse de la dame, les voisins interviennent très rapidement pour les séparer.



Cependant, à peine tirée des griffes de son fils, Diouma Bop est encore attaquée par ce dernier qui la surprend à nouveau avec une machette. Cette fois-ci, Diouma Bop, comme tous les voisins présents sur les lieux, prend ses jambes à son cou. Et pour sauver sa vie, la vieille dame se dirige, pieds nus, tout droit à la Brigade de gendarmerie de Joal où elle se réfugie. Elle raconte ainsi tout son malheur aux pandores qui se lancent aussitôt à la recherche de son enfant.



Conscient de la gravité de son acte, mais surtout des conséquences qui peuvent en découler, Diégane va se cacher avec son arme au quai de pêche. Interpellé, il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et justifie son comportement par le fait que sa maman lui préfère ses autres enfants. Mais également qu’elle ne cesse de le provoquer en mettant un tas de sable devant sa chambre.



Face à tous ces comportements de sa mère qu’il juge discriminatoires, Diégane précise qu’il a ainsi décidé de régler le problème à sa manière en mettant un terme à la vie de sa mère.

Au terme de sa durée légale de garde à vue, il a été déféré, hier jeudi, au parquet de Mbour où un mandat de dépôt lui a été décerné.

L’Obs





MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook