Violence à ascendant : Ousseynou Touré traite sa mère de prostituée Ousseynou Touré a été attrait à la barre, au tribunal de Louga par sa propre mère. Le jeune homme, conducteur de moto Jakarta avait insulté sa propre mère et l’avait traitée de prostituée le 16 novembre dernier, à Louga, rapporte L’Observateur. Il a été condamné à 3 mois avec sursis pour violence et voie de fait à ascendant.

