Violence conjugale à Touba : Bara Sow écope de 2 ans de prison et d'une amende de 1 million Le verdict vient de tomber à l’instant même au Tribunal Départemental de Mbacké. Bara Sow est condamné à 2 ans de prison dont 3 mois ferme.



Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Août 2018 à 21:54 | | 0 commentaire(s)|

Le mari qui avait battu sa femme Ndèye Coumba Diop à cause d’une banale histoire de moustiquaire, est égaalement condamné à payer un million de dommages et intérêts, (dont 500.000 Francs Cfa immédiatement) et une amende de 100.000 francs Cfa.











MOR MBAYE CISSE, Correspondant à Mbacké (Actusen.sn)

