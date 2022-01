Violence électorale à Yeumbeul Sud: Le cortège de Bara Gaye de la coalition YAW attaqué

L’information concernant l’attaque du candidat sortant à la mairie de Yeumbeul Modou Bara Gaye de Yewwi Askan wii a été confirmé par le mandataire de YAW ; Abdoulaye Sagna. Joins au téléphone ce dernier confirme que le cortège de la coalition Yewwi Askan wii dirigée par son candidat Bara Gaye a été sauvagement attaqué par les nervis du candidat de Benno Book Yakaar, le ministre Amadou Hott, faisant plusieurs blessés graves.



Un cortège pacifique, composé d’hommes et de femmes sans aucune arme, pourtant libres de tout mouvement sur l’étendue du territoire communal, dans un contexte de campagne électorale tel que stipulé par la loi. »



Un tel acte ne se reproduira plus sans riposte appropriée. Nous ne laisseront pas notre volonté de fair-play primer sur notre devoir de protection vis-à-vis de nos militants et de défendre la liberté de mouvement des citoyens garantie par notre constitution » laisse entendre Abdoulaye Sagna .



Selon lui les hommes de la coalition de la majorité utilisent les moyens de la République pour agresser nos citoyens doit à jamais appartenir au passé dans le Sénégal que propose la coalition Yewwi Askan wii. Quel qu’en soit le prix, nous le paierons pour un Yeumbeul Sud digne, libre et fier.



Que toutes les autorités compétentes prennent leur responsabilité face cette situation plus que déplorable. Le vrai combat se déroulera dans les urnes comme dans une république civilisée et dont le verdict est déjà prononcé par les Yeumbeulois en faveur de Bara Gaye. N’en déplaise au candidat importé » témoigne t-il.

Rewmi