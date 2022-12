Violence et harcèlement au travail : Plus d’une personne sur cinq touchée L’Organisation internationale du travail (Oit), en collaboration avec les entités «Lloyd’s register Foundation (LrF) » et « gallup », vient de publier une première enquête mondiale avec des données d'expérience sur la violence et le harcèlement au travail. Cette étude révèle ainsi que plus d’une personne sur cinq est touchée par le fléau. A noter que cette étude est basée sur des entretiens qui ont eu lieu en 2021 dans 121 pays, avec près de 75 000 personnes employées âgées de 15 ans ou plus.

Qu’en est-t-il de l’ampleur et de la fréquence de la violence et du harcèlement au travail ? Quelles sont les principales formes de violences et de harcèlements (à savoir d’ordre physique, psychologique et sexuel) ? Qu’estce qui empêche les victimes d’en parler ? C’est à toutes ces questions que l’enquête conjointe de l’OIT, de la Fondation Lloyd’s Register et de Gallup essaye de répondre. Il s’agit ainsi d’une première tentative de fournir une vue d’ensemble de l’expérience que chacun a de la violence et du harcèlement au travail à l’échelle mondiale. Les résultats renseignent de prime abord que la violence et le harcèlement au travail sont très répandus de par le monde, et que plus d’une personne en emploi sur cinq (22,8 pour cent soit 743 millions de personnes) ont subi au moins une forme de violence et de harcèlement au travail au cours de sa vie professionnelle. «Environ un tiers (31,8 pour cent) des victimes ont déclaré avoir été soumises à plus d’une forme de violence et de harcèlement, et 6,3 pour cent des victimes ont été confrontées aux trois formes de ce phénomène au cours de leur vie professionnelle », lit-on dans le document parvenu à la rédaction. Poursuivant, il souligne que près d’une personne en emploi sur dix (8,5 pour cent soit 277 millions de personnes) a été victime de violence et de harcèlement d’ordre physique au travail au cours de sa vie professionnelle. Non sans préciser que les hommes sont plus susceptibles que les femmes de signaler être victimes de violence et de harcèlement d’ordre physique. Toujours, selon le rapport, ce sont la violence et le harcèlement d’ordre psychologique au travail qui ont été dénoncés le plus couramment par les hommes et les femmes. « Près d’une personne en emploi sur cinq (17,9 pour cent soit 583 millions de personnes) a fait l’expérience au cours de sa vie professionnelle. L’enquête révèle également qu’une personne en emploi sur quinze (6,3 pour cent soit 205 millions de personnes) a été victime de violence et de harcèlement d’ordre sexuel au travail. Et de préciser que les femmes y sont particulièrement exposées. « Des trois formes de violence et de harcèlement, l’écart le plus marqué entre les genres en termes de statistiques a trait à la violence et au harcèlement d’ordre sexuel(8,2 pour cent de femmes, contre 5 pour cent d’hommes) », note le rapport. Les jeunes femmes sont deux fois plus susceptibles d’être victimes de violence et de harcèlement d'ordre sexuel Il a été indiqué par ailleurs que le risque de subir de la violence et du harcèlement au travail est particulièrement élevé dans certains groupes démographiques. Il s’agit notamment des jeunes, des migrants, des employés et des salariés qui risquent davantage d’être confrontés à la violence et au harcèlement au travail, et c’est tout particulièrement vrai pour les femmes. Par exemple, souligne l’étude, les résultats de l’enquête montrent que les jeunes femmes sont deux fois plus susceptibles que les jeunes hommes d’être victimes de violence et de harcèlement d'ordre sexuel. Pis, ajoute-t-elle, les femmes migrantes sont près de deux fois plus susceptibles que les femmes non migrantes de déclarer avoir subi cette forme de violence et de harcèlement. Il a été établi aussi que parler de sa propre expérience de violence et de harcèlement reste une épreuve. «À peine plus de la moitié (54,4 pour cent) des victimes s’en sont ouvertes à quelqu’un, et le plus souvent, après avoir subi plus d’une forme de violence et de harcèlement », apprend-on. Sans compter le fait que les victimes sont également plus enclines à en parler à des amis ou à des proches qu’à saisir les canaux informels ou officiels. «De multiples facteurs et obstacles peuvent dissuader les victimes de signaler les actes de violence et de harcèlement au travail. “Perte de temps” et “craintes pour sa réputation” font partie des raisons les plus fréquemment invoquées par les personnes interrogées pour expliquer le fait de ne pas parler de l’expérience qu’elles ont eue à titre personnel de la violence et du harcèlement au travail », lit-on dans le document.



Le rapport contient en définitive toute une série de recommandations. D’abord, il est préconisé la collecte régulière de données robustes sur la violence et le harcèlement au travail au niveau national, régional et mondial, pour documenter les législations, les mécanismes, les mesures politiques, les programmes ainsi que la recherche et le plaidoyer visant à prévenir et à remédier à ce problème. Ensuite, il est recommandé d’étendre et de mettre à jour les mécanismes pour prévenir et gérer de manière efficace les cas de violence et de harcèlement dans le monde du travail, notamment par l’intermédiaire des systèmes d’inspection du travail, des politiques et des programmes de sécurité et de santé au travail. En plus, le rapport préconise de développer la prise de conscience de la violence et du harcèlement au travail, y compris ses différentes manifestations, dans le but de changer la perception, la stigmatisation, les attitudes et les comportements susceptibles de perpétuer la violence et le harcèlement, notamment ceux basés sur les discriminations. Enfin, l’étude suggère d’augmenter les capacités des institutions à tous les niveaux afin d’aboutir à une prévention, à une résolution et à un soutien efficaces pour augmenter la confiance des personnes envers la justice et veiller à ce que les victimes bénéficient d’un soutien

