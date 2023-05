Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Violences à Ngor: Habib Niang arbore son bâton de pèlerin Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Mai 2023 à 15:59 | | 0 commentaire(s)| Suite aux violents affrontements qui ont opposé les populations de Ngor aux forces de l'ordre, entrainant des blessés et une perte en vie humaine, Habib Niang responsable politique de l'Apr Thiès, a ôté son manteau d'homme politique pour celui d'ambassadeur de la paix et aller à la rencontre des jeunes et des responsables.

Habib Niang a été Invité par Imam Mouhamed Niasse au complexe islamique Nassirirl khakbil khaak, pour discuter avec la jeunesse de Ngor, les appeler au calme car la violence ne règle rien.



Venu avec une sobre délégation, l'ambassadeur de la paix a été accueilli par imam Niasse et un des membres de Ngor Debout Baytir Sow.



Cette situation que nous venons de vivre est déplorable, car elle pouvait être évitée si les autorités avaient privilégié le dialogue, on en serait pas là aujourd'hui. Il y a eu des blessés de part et d'autre. C'est pourquoi quand Imam m'a informé que monsieur Habib Niang va venir, compte tenu des récents évidements, mes camarades m'ont délégué pour que je vienne le rencontrer. Et c'est ce que nous attendons des leaders d'opinions. Ce que M. Niang a fait est un réconfort au moins lui il a fait le déplacement et pour cela nous lui disons merci. A travers lui je demande au Président Macky Sall d'accompagner la jeunesse de Ngor car, elle n'a aucune activité créatrice d'emploi et cela augmente la frustration chez elle. Vraiment nous demandons que tous ces projets destinés aux jeunes que notre jeunesse puisse en bénéficier " a laissé entendre Baytir Sow.



Imam Mouhamed Niasse quant à lui a tenu a remercié Habib Niang non pas pour sa venue d'aujourd'hui mais pour toutes les actions sociales qu'il fait à Ngor sans bruit."



Mais aussi parce que depuis le début du problème, on était en contact d'où sa venue ce soir malgré son emploi du temps chargé. Ce que vous venez de faire il y a des autorités qui devaient le faire car ayant des postes de responsabilité au sein du gouvernement. Mais votre humanisme est tel que vous n'attendez pas le Président Macky Sall quand une situation qui nécessite votre présence. Aujourd'hui, sachez tous les dignitaires sont informés de votre visite. Ce pays nous appartient alors cultivons la paix car c'est la seule garantie pour nous humain. Une solution a été trouvée on espère qu'il va régler ce problème pour le retour au calme dans notre village "



Prenant la parole Habib Niang a d'abord présenté ses condoléances à la famille de la victime et a souhaité prompt rétablissement aux blessés. " Je suis venu comme Imam l'a dit sur son invitation, mais je suivais la situation de près car il est notre devoir d'apporter notre soutien face à une situation bien donnée surtout quand il y a une perte en vie humaine et des blessés.



Heureusement que le Chef de l'Etat Macky Sall a rencontré les dignitaires lébous et une solution a été trouvée. Mais mon message à la jeunesse c'est de leur dire de prendre cette main tendue du Président. Nous sommes dans un contexte sensible où des gens en profitent pour créer le KO, c'est pourquoi à mon niveau je transmettrai vos doléances à qui de droit. Mais sachez qu'aujourd'hui, je suis là en tant qu'ambassadeur de la paix pour vous dire que je suis de tout cœur avec vous.







