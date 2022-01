Violences durant la campagne électorale: Le Cudis parle de «sécurité défaillante et manque de culture démocratique»

Le Cadre Unitaire de l’Islam au Sénégal et la Plateforme Jammi rewmi ont mis en place une charte de non-violence, pour avoir des élections apaisées. Dans un communiqué, le Cudis constate que «les violences qui se multiplient en cette fin de campagne électorale, avec leur lot de blessés, confirment les craintes qui étaient à l’origine » de cette initiative. Dans leur document, les membres de cette organisation soulignent que ces violences « démontrent une sécurité défaillante et révèlent si besoin en était, l’inflammabilité du contexte et le manque de culture démocratique pour laquelle les formations politiques ont une grande part de responsabilité ».



Toujours dans sa dynamique de lutter contre ces violences, souligne "Le Quotidien", l’organisation insiste sur la nécessité de « poursuivre inlassablement les efforts avec toute la communauté nationale, pour prévenir leur aggravation ».. Dans ce cadre, elle invite « tous les citoyens sénégalais à aborder ces joutes électorales avec sérénité et responsabilité ». Et d’ajouter : « Nous réitérons notre appel à un effort collectif pour la préservation de notre stabilité légendaire et de l’exceptionnalité de notre vivre ensemble ».



Par ailleurs, le Cadre unitaire de l’Islam au Sénégal et la Plateforme Jammi rewmi informent qu’ils vont poursuivre «le travail de vulgarisation du contenu de la charte, de responsabilisation de l’Etat et des acteurs politiques, de suivi des engagements pris, d’observation et de prévention des actes de violence durant et après l’élection ».