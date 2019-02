Violences électorales: Le MEER met en garde Sonko et Issa Sall Face à la presse, le Mouvement des Elèves et Etudiants Républicains (MEER), dénonce la violence enregistrée ces derniers temps dans la campagne électorale. Rien que pour ce lundi deux victimes ont été constatées à Tambacounda. Ces jeunes partisans de Macky Sall soutiennent, qu'ils n'accepteront jamais que le pays bascule entre des mains d'aventuriers comme Sonko ou Issa Sall. Selon le coordonnateur du MEER, Sonko est un islamiste encagoulé à la moralité douteuse. Le MEER demande au President de sévir et dissoudre le "PUR" qui constitue une menace pour la cohésion nationale.

