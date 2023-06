Violences et saccages : Le Rassemblement des Patriotes du Sénégal condamne fermement

Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Juin 2023 à 21:47 | | 0 commentaire(s)|

Le Rassemblement des Patriotes du Sénégal condamne fermement les violences survenues récemment dans le pays, consécutives à la condamnation du sieur Ousmane Sonko dans son procès l'opposant à la jeune masseuse Adji Sarr. Ces événements ont malheureusement occasionné 16 morts.



Le RPS s'incline devant la mémoire des victimes et présente ses condoléances aux familles éplorées.



Nous adressons nos félicitations sincères et patriotiques aux forces de défense et de sécurité, qui ont démontré encore une fois de plus, leur sens élevé du devoir et leur amour pour la patrie .



Nous nous érigeons en bouclier contre une partie de l'opposition dirigée par le sieur Ousmane Sonko, qui a fait de la sédition, un moyen de renverser le pouvoir et de prendre par la rue les destinées de notre pays .



Nous exhortons les Sénégalaises et les Sénégalais, à se tenir debout comme un seul homme pour la République et nos institutions.



Nous renouvelons notre attachement aux valeurs fondatrices de la République et appelons à un sursaut patriotique, afin de faire cesser les pillages et les casses.



Nous réitérons notre engagement à soutenir le président de la République Macky Sall et nous lui témoignons notre solidarité.



Le Rassemblement des patriotes du Sénégal

Le coordinateur Cheikh Ahmed Tidiane Sall



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook