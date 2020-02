Violences faites aux enfants : l’archevêque de Dakar alerte et sermonne L'archevêque de Dakar, Mgr Benjamin Ndiaye alerte sur les violences faites aux enfants avec la recrudescence des viols, sévices et meurtres. «On ne peut pas être d'accord avec des séries de violences. La violence ne construit pas, elle détruit. Tout homme doit respecter son semblable surtout lorsqu’il s’agit d’un être faible, autrement dit un enfant. Les enfants d'aujourd'hui manquent de soins. L'école n'est pas seulement le milieu de la nature où l'on apprend l'écologie. Il y a l'écologie humaine qui étudie les relations humaines », a-t-il déclaré. à l'occasion de la cérémonie de remise des prix du concours de l'école la plus propre et la plus verte qu'il a présidée ce mercredi.

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Février 2020 à 06:59 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos