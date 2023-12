Violences sexuelles au Sénégal : Kaolack a enregistré 200 victimes dont 2 cas d’inceste A Kaolack, plus de 200 victimes dont 38 cas de violences sexuelles et 02 cas d’inceste ont été enregistrées entre janvier et novembre 2023. L’annonce a été faite par la responsable du point d’écoute de l’Association pour la Promotion de la Femme Sénégalaise (Aprofes) Ndeye Dieumb Diagne

Selon le Grand Panel qui réale l’info, M. Diagne s’exprimait à l’occasion d’une caravane de sensibilisation sur les violences exercées sur les femmes. Une activité qui entre dans le cadre de la campagne annuelle internationale des « 16 jours d’activisme contre les violences basées sur le genre à l’égard des femmes et des filles », organisé à Kaolack



Ce fut une occasion pour les responsables des organisations de défenses des droits des femmes basées à Kaolack d’exiger la gratuité du certificat médical aux femmes et filles victimes. Le certificat médical constitue la seule garantie qui permet à la femme victime de violences d’aller vers les juridictions. Cependant elle n’est pas à la portée de toutes les femmes.



« Au Sénégal, le prix de la délivrance d’un certificat médical pour coups et blessures varie d'une structure à une autre entre 10 000 et 20 000 FCFA quel que soit le médecin consulté privé ou public » a conclu Ndéye Diagne



