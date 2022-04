Violences sur ascendant : Amadou Kane sort un couteau et menace de tuer son père Demba Kane et son fils ont comparu hier à la barre du tribunal de Pikine-Guédiawaye. Le père Demba Kane accuse le fils, Amadou, de violences sur sa personne et menaces de mort. Le tribunal a condamné Amadou Kane à six mois de prison ferme. C’était la peine requise par le procureur.

Amadou Kane est un fils que personne ne voudrait enfanter. En effet, le jeune homme digère mal que son père ait convolé en secondes noces avec une nymphe âgée seulement d’une vingtaine d’années. De ce fait, il ne perd jamais une occasion pour se mesurer à son père.



« J’ai peur pour ma vie et celle de ma deuxième épouse. A chaque fois qu’il rentre à la maison, aux environs d’une heure du matin, nous ne sommes plus en paix. Il allume toutes les lumières de la maison à cette heure de la nuit... Tout le monde se tient à carreau sous peine de représailles. Un jour, alors qu’il discutait avec ma femme qui est presque du même âge que lui, il l’a abreuvée d’injures et a voulu lever la main sur elle pour la frapper. C’est à ce moment que je me suis levé pour l’interpeler. L’occasion était trop belle pour mon fils pour s’en prendre à moi. En plus des insanités et autres injures déversées à mon encontre, il est sorti de sa chambre avec un couteau à la main et m’a menacé. Las de supporter son attitude, je me suis décidé à porter plainte à la police» a relaté Demba Kane.



Tentant toujours d’enfoncer le fils indélicat, le père soutient qu’une semaine avant son arrestation, Amadou Kane est entré dans sa chambre pour lui voler la somme de 113 mille FCFA. Interrogé par la présidente du tribunal, le prévenu a soutenu que la seconde épouse de son père lui créé énormément de problèmes et fait la pluie et le beau temps dans la maison.



« Dans la maison, tout ce que sa femme dit est la vérité. Mon père ne cherche même pas à comprendre alors que la maison appartient à ma mère (...) Lorsque je rentre du travail, je ne trouve pas à manger. C’est pourquoi, un jour, je suis entré dans sa chambre et j’ai pris son argent qu’il ne partage plus avec personne hormis sa seconde épouse « s’est défendu Amadou Kane.



La présidente du tribunal, en bonne mère de famille, a sermonné le prévenu en lui demandant de prendre exemple sur des membres de sa famille qui ont réussi grâce aux prières de leur père. Le procureur a requis six mois de prison ferme contre le fils indigne.



Il a été suivi par le tribunal qui, après avoir délibéré, a reconnu Amadou Kane coupable des faits de violences sur ascendant et menaces de mort et l’a condamné à six mois de prison ferme.





