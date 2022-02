Violent accident : Deux morts et des blessés à Allou Kagne

Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Février 2022 à 10:45

Un accident d’une rare violence s’est produit, hier matin, à Allou Kagne, entre Pout et Thiès, sur la route nationale. Bilan : au moins deux morts et des blessés. Selon des informations de "Rewmi", c’est un véhicule particulier qui a heurté une moto avant de se renverser.



D’ailleurs, un témoin de l’accident rapporte que le capot du véhicule en question s’est ouvert. Affolé, le conducteur a perdu le contrôle. Les corps sans vie et les blessés sont tous acheminés par les sapeurs-pompiers à l’hôpital régional de Thiès. La gendarmerie, qui a procédé au constat d’usage, a également ouvert une enquête.

