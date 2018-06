Violent accident à Diass: un mort et trois blessés

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Juin 2018 à 13:58 | | 0 commentaire(s)|

Un violent accident est survenu ce vendredi matin à hauteur du «Croisement Kirène» dans la commune de Diass, faisant un (1) mort et trois (3) blessés. La collision est intervenue entre un bus de transport en commun et un camion transportant un container.



La victime serait le chauffeur du bus révèle la Rfm qui donne l’information.











Pressafrik

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook