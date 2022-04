Violent incendie à Pikine Djeddah Thiaroye Kao : D'énormes dégâts notés à côté du marché Peund dans la nuit du 25 avril 2022 Beaucoup de dégâts matériels, notamment 11 moutons, deux ateliers de tapisserie ravagés, 2 voitures et 3 chambres calcinées et beaucoup d'autres objets réduits en cendre. Aucune perte de vie humaine notée, car les sinistrés avaient vite fait de quitter les lieux.

L'incendie a commencé vers 3 heures du matin jusqu'à son extinction à 7 heures du matin, par les soldats du feu.



Félicitations aux sapeurs pompiers pour leur professionnalisme, qui ont mobilisé 3 engins ou camions d'eau pour pouvoir maîtriser le feu. Par ailleurs, les agents de la Sénélec se sont rendus sur les lieux durant l'incendie, pour couper le secteur afin de faciliter le travail des sapeurs pompiers.



Aussitôt informées, les autorités locales, représentées par le nouveau maire de Djiddah Thiaroye Kao, se sont rendues sur les lieux après avoir constaté les importantes pertes d’ordre matériel. Celui-ci a compati au désarroi des ces braves commerçants et s’engage à les accompagner dans ces moments difficiles. Il en a profité pour les appuyer en denrées alimentaires de première nécessité, comme du riz , de l'huile, etc.



Mor Daga Sylla

Habitant de Djeddah Thiaroye Kao







