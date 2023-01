Violent incendie au Marché central de Kolda : Plus d'un milliard FCfa parti en fumée

Un incendie d’une rare violence s’est déclaré, dimanche, aux environs de 3h du matin, dans une quincaillerie du Marché central de Kolda (Sud), occasionnant des dégâts estimés à plus d’un milliard de francs Cfa. « Nous avons été alertés aux environs de 3h du matin par le gardien et très vite, des secours ont étés organisés pour lutter contre le feu. Mais, avec la violence des flammes, nous n’avons rien pu sauver. Tout est parti en fumée », a confié Abdoulaye Barry, un proche des propriétaires du magasin, rapporte Rewmi.



L’origine du feu serait liée à un court-circuit mais cette information n’a pas été confirmée par les éléments des Sapeurs-pompiers et de la Senelec présents sur les lieux du sinistre. Les dégâts sont estimés à plus d’un, milliard de francs Cfa, selon les propriétaires de la quincaillerie. En plus du matériel, le feu a consumé le véhicule du propriétaire de la quincaillerie et touché le troisième étage du bâtiment qui abritait les locaux du Service régional du Commerce. La police présente sur les lieux, a ouvert une enquête pour élucider les causes du sinistre.

