Violente bagarre à l'aéroport d'Orly: les rappeurs Booba et Kaaris en garde-à-vue

Booba et Kaaris, deux des artistes les plus écoutés en France, se sont battus ce mercredi après-midi en plein hall de l’aéroport d’Orly, provoquant sa fermeture temporaire. Les deux rappeurs entretiennent une forte rivalité dans leurs chansons et sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années.



Des vols ont été retardés et un hall de l’aéroport d’Orly temporairement fermé suite à une bagarre entre deux des rappeurs français les plus écoutés, Booba et Kaaris. L’altercation a eu lieu vers 15 h dans le hall 1, au niveau d’Orly-Ouest alors que les deux artistes allaient partir pour des concerts dans des boîtes de nuit différentes à Barcelone.



« Un petit nombre de vols a été retardé de 15 à 30 minutes au moment de la bagarre et le hall a été temporairement fermé », a indiqué Paris Aéroport. Le Hall 1 a finalement réouvert vers 17 h 30 comme l’indique le tweet ci-dessous.