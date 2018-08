Violentes échauffourées à la mosquée de Thiès

Le pire a été évité de justesse ce dimanche 12 août à la mosquée mouride de Thiès où avait éclaté une bataille rangée sur fond de vive tension. La police a dû intervenir à coups de grenades lacrymogènes pour ramener le calme. La pomme de discorde résulterait de l’imamat de la mosquée. Cela s’était posé le jour de la Korité entre les fils du représentant du khalife général des Mourides, Serigne Saliou Touré. Il avait même fallu l’intervention du préfet de Thiès pour ramener la sérénité.



Pour prévenir un conflit, le khalife général Serigne Mountakha Bassirou, a dépêché ce week-end; un émissaire, Serigne Moustapha Abdou Lakrame, pour signifier à la communauté mouride l’installation d’un certain Fallou Ndiaye comme imam de la Grande mosquée mouride, en lieu et place de Serigne Saliou Touré dont l’âge très avancé ne lui permet plus d’exercer cette charge. Mais c’est l’annonce de ce nom qui a mis le feu aux poudres. Il y a eu des jets de pierres. La police est intervenue pour rétablir le calme, et extirper l’émissaire de la ville de Touba.



Dans la nuit, renseignent des sources, des domiciles de notables mourides à Thiès ont été vandalisés. Plusieurs personnes ont été arrêtées par la police.















Le Témoin