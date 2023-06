Violentes manifestations suite au verdict sur l’affaire Sweet Beauty : Alioune Tine prône une «solution politique»

« Nous avons toujours attiré l’attention sur le fait qu’au-delà de la personne de Sonko, il faut voir également les populations qu’il représente, qui sont les populations les plus jeunes du Sénégal. Donc, ce dont je parlais, qui est la question de la démocratie représentative et la question de la participation aux affaires publiques, qui sont les deux plaies qui ont produit ce qu’on est en train de voir aujourd’hui », a rappelé sur les ondes de Sud FM, le président d’Afrikajom Center.



Toutefois, pour parer à toute situation de chaos dans le pays, Alioune Tine invite les parties à trouver rapidement une issue politique. « Je pense qu’il faut tout faire pour éviter le chaos à ce pays et avoir une solution politique rapide. Il me semble, c’est faire en sorte que Macky Sall et Ousmane Sonko se parlent. Parce que ce n’est pas la justice qui a donné la solution, ce n’est pas la force qui va donner la solution. C’est une solution politique qu’il faut, pour préserver surtout l’intégrité de ce pays et ce qui en reste. C’est extrêmement important de trouver rapidement des moyens politiques d’apaiser et d’éviter le chaos », appelle-t-il.



Selon toujours Sudquotidien.sn, l’ancien président de la Raddho de poursuivre, « il me semble qu’on n’a pas le choix. Soit, c’est ça, soit on va vers l’incertitude, de mon point de vue. Soit de façon réaliste, on s’assoit et on négocie ce qui va arriver, soit on continue vraiment ça va, je veux dire encore davantage affaiblir l’Etat, affaiblir les institutions et peut-être même, nous mener vers l’incertitude ».



« D’une manière ou d’une autre, il faudra trouver les moyens politiques. Que ce soit des moyens politiques négociés, qui permettent effectivement d’avancer réellement et vraiment de sauver le pays », insiste-t-il.