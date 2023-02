Violents affrontements entre les jeunes et la police à Dalifort et à Yarakh

Les jeunes de Dalifort et de Yarakh ont affronté hier, les forces de l’ordre. Les échauffourées ont duré plusieurs heures jusqu’à ce que la gendarmerie vienne en renfort. Ils ont brûlé des pneus sur la route. Les jeunes de Dalifort, appuyés par leurs camarades de Yarakh et de Hann, s’opposent à la spoliation de leur unique terrain de sport. Les autorités veulent y implanter une gare maritime, rapporte "L'As".



Le marché est déjà attribué au promoteur Birane Yaya Wane. Lors des affrontements, les limiers ont réussi à interpeller un certain Maodo Dieng de Hann. Les manifestants ont ainsi invité leur maire Mamadou Mbengue dit «Baye Diop», à rompre le silence dans ce dossier. Ils promettent de revenir à la charge si une solution n’est pas trouvée.

