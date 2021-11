Viols : De nouvelles accusations contre Benjamin Mendy Benjamin Mendy est d'être proche de la fin de sa détention provisoire, qui a débuté fin août. Mendy est en prison depuis trois mois. Et les dernières nouvelles le concernant ne plaident pas en faveur de sa relaxe dans l’attente de son procès fixé au 24 janvier 2022. Rewmi

Soupçonné de quatre viols dont un sur une mineure et d’une agression sexuelle, le footballeur français est la cible de deux nouvelles plaintes. Il est actuellement en prison en Angleterre.



D’après les informations relayées de L’Équipe, le défenseur de Manchester City a été accusé pour des faits qui n’ont rien à avoir avec les quatre chefs d'accusation (viol et agression sexuelle en Angleterre) pour lesquels il est incarcéré. Il est en effet accusé de deux autres viols, ce mardi 16 novembre, à en croire le quotidien sportif. L’arrière latéral gauche se retrouve donc sous le coup de six chefs d'accusation, alors qu’il a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Stockport, ce mercredi, d'après le Crown Prosecution Service, le service chargé des poursuites judiciaires en Angleterre.



Suspendu, le défenseur français risque la résiliation de son contrat

Rappelons que Benjamin Mendy est placé en détention provisoire depuis le 27 août 2021. Il sera jugé l'année prochaine, en 2022, par le tribunal de Chester (Cheshire). La carrière de l'international français est mise entre parenthèses depuis l'éclatement des accusations de viols et agression sexuelle.



Dans un communiqué officiel, les Citizens avaient indiqué que « Benjamin Mendy a été suspendu en attendant une enquête, suite de son inculpation par la police ». Notons que le défenseur de 27 ans était déjà en difficulté au sein de l'équipe de Pep Guardiola, du fait de la forte concurrence à son poste.



Avec cette affaire de plusieurs accusations de viol, il est fort probable qu'il ne rejoue plus avec le club de Premier League. Suspendu, Benjamin Mendy reste sous contrat avec Manchester City jusqu'à fin juin 2023.



