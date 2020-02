Viols, abus sexuels et maltraitance sur des enfants : Human Right Watch ‘’dénonce’’ le Sénégal à l'ONU l’Ong Human Rights Watch a saisi l’Organisation des Nations Unies, d’une correspondance pour dénoncer les nombreux cas de viols et d'abus sexuels dont sont victimes les enfants en milieu scolaire au Sénégal, rapporte L’Observateur. L’Ong va remettre son rapport 2018 sur l'exploitation sexuelle des élèves en milieu scolaire et la maltraitance des enfants talibés, lors de la 77e présentation du Comité de lutte pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ajoute le journal.

Rédigé par leral.net le Samedi 15 Février 2020 à 13:41 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos