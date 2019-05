Viols suivis de meurtres : ‘’Eutu diam’’ demande à l’Etat d’inscrire la question de l’insécurité au dialogue national

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Mai 2019 à 09:30 | | 0 commentaire(s)|



La Plateforme ‘’Eutu diam’’ paix et sécurité s’indigne contre l’insécurité qui sévit dans le pays et particulièrement, les violences faites aux femmes.



Sur les ondes de la RFM, la présidente de ladite plateforme Sokhna Penda Seck Diouf a condamné les viols suivis de meurtres notés dans le week-end sur des femmes. Pour elle, l’Etat doit mettre sur la table l’insécurité, lors du dialogue national, prévu le 28 mai.



« On condamne avec vigueur les viols et l’insécurité notés depuis un certain temps au Sénégal. Il faut qu’on prenne des mesures contre ces faits. La question de la paix et de la sécurité doit être mise sur la table et inscrite, lors du dialogue national pour régler l’insécurité. Il y a trop de violence.»

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos