Vi*rge à 70 ans, elle est enfin prête à... Rédigé par TT TT le 1 Juin 2019 à 01:27



L’histoire dont nous allons vous parler, risque d’en étonner plus d’un. Pam Shaw est une femme de 70 ans, qui a prôné l’abstinence sexuelle jusqu’à 70 ans. Désormais, elle veut franchir le pas. Melty.fr vous dit tout.



Pam Shaw semble être une femme extraordinaire. Dans un monde où le sexe est plus que dominant, cette dernière n’a jamais cédé à la tentation. Pour elle comme pour beaucoup d’autres femmes, “la première fois” est un moment que l’on partage avec quelqu’un qu’on aime et qui se doit d’être parfait. C’est pour cela que cette chanteuse de cabaret a prôné l’abstinence sexuelle jusqu’au mariage.



Aujourd’hui âgée de 70 ans, elle se dit prête à franchir le pas. Pourtant, cette femme a eu de multiples occasions pour avoir des relations sexuelles. Avec un nom de scène “The Sexational Pam”, elle a souhaité rester vierge jusqu’à ce qu’elle trouve “le bon”. Alors qu’une femme de 66 ans a accouché de jumeaux, Pam qui a quasiment le même âge, souhaite avoir son premier rapport sexuel !



Néanmoins, comme le disait Oscar Wilde, “le meilleur moyen de résister à la tentation, c’est d’y céder”. Il semblerait que ce soit dans cet état d’esprit que Pam Shaw est, désormais. Elle le dit elle-même : “Il est temps. Je suis prête à faire le saut avec le bon mec”, a-t-elle déclaré au magazine The Sun. Elle n’en reste pas moins difficile pour autant : “Mes standards masculins sont très élevés, par contre. J’espère trouver un grand, beau et sombre millionnaire.” Rien que ça ? On comprends peut-être mieux pourquoi Pam est restée seule si longtemps…



Il n'y a pas d'âge pour s'aimer et c'est dans cette optique que cette femme aborde sa future "première fois": "J'ai 70 ans mais je suis jeune dans mon coeur. Quand je donne mon âge à des gens, ils ne me croient jamais". On lui souhaite donc bonne chance !



