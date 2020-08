Virus du 3ème mandat - Ouattara et Condé positifs Alassane Ouattara annonce sa candidature, son homologue Alpha Condé investi par son parti. Le président ivoirien a fait, lui-même l’annonce de sa candidature, ce jeudi. « Les récents événements tragiques, avec le décès du Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly, laissent un vide au niveau de l’équipe que j’avais mise en place pour poursuivre et consolider le programme de développement économique et social.

"Face à ce cas de force majeure et par devoir citoyen, j'ai décidé de répondre favorablement à l’appel de mes concitoyens me demandant d’être candidat à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020.



Cette décision, mûrement réfléchie, est un devoir que j’accepte dans l’intérêt supérieur de la Nation ; afin de continuer de mettre, sans relâche, mon expérience au service de notre pays.



Compte tenu de l’importance que j’accorde à mes engagements et à la parole donnée, cette décision représente un vrai sacrifice pour moi, que j’assume pleinement, par amour pour mon pays », a-t-il dit.



Le Président guinéen Alpha Condé a été aussi mandaté, hier, par son parti le RPG pour se présenter à la présidentielle.



