Visa Schengen : Les nouvelles restrictions de l’Union Européenne

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Décembre 2019 à 19:07 | | 0 commentaire(s)|

Le visa Schengen est naturellement considéré comme difficile à obtenir. Ce qui n’empêche pas l’Union européenne (UE) de durcir encore les conditions d’obtention de l’un des sésames les plus célèbres au monde.



Désormais, le demandeur du visa Schengen devrait se présenter deux semaines à l’avance. Il doit également payer plus de 50 000 FCFA pour les frais de traitement de son dossier. S’y ajoute que l’acceptation de la demande de visa reste suspendue à la coopération de son pays avec l’UE par rapporte aux rapatriements de ses migrants irréguliers.



Cette mesure est, sans surprise, appréciée négativement par les demandeurs de visas. Au centre de visas, sis à Ouakam, les demandeurs qui veulent voyager dans l’espace Schengen ont déploré ces nouvelles procédures.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos