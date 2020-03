Visas: Info ou Intox ? Les frais de visas ne sont pas remboursés en cas de refus

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Mars 2020 à 10:12 | | 0 commentaire(s)|

Le Prestataire (VFS au Sénégal) se rémunère avec les frais de service pour la collecte des dossiers. Ces frais comprennent la réception du public sur les plages horaires les plus larges possibles, l’information des usagers, la remise des passeports. Ce coût ne rentre pas en compte dans la délivrance ou non du visa mais concerne les frais de service pour la collecte des dossiers.



En matière de visas court séjour (plus de 80 % de la demande totale), les frais de dossier sont fixés par l’article 16 du Code Communautaire des Visas et sont les mêmes pour tous les pays SCHENGEN. S’agissant des visas de long séjour, ces frais sont fixés par le décret n° 81-778 du 13 août 1981 modifié. Ils sont les mêmes pour tous les demandeurs, indépendamment de la délivrance ou non du visa sollicité.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos