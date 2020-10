Visite - Le lutteur Gouye Gui hôte d'un milliardaire américain Le prochain adversaire de Reug-Reug, Gouye Gui, est retourné aux États-Unis. Si son premier voyage rentrait dans le cadre de sa préparation d’un combat MMA, cette fois-ci, le natif de Thianaba serait l'hôte du milliardaire américain Mo Gates, d'après le quotidien "Record".

Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Octobre 2020 à 08:01 | | 0 commentaire(s)|

Ce Voyage express durera quelques jours, croit savoir Mawo Cissé, coordonnateur du Sénégal Entertainment Group (SEG), par ailleurs groupe organisateur du duel Gouye Gui - Reug Reug.



Depuis son succès sur Siteu, Gouye Gui n'avait plus lutté et il n'a pas choisi la facilité en acceptant Reug-Reug, qui est de loin le lutteur le plus compétitif de l'arène avec deux autres condisciples.



Sans doute plus expérimenté, Gouye Gui a plusieurs atouts dans ses cordes et une victoire refroidirait certainement les ardeurs de Reug Reug qui veut devenir Roi des arènes.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos