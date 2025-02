Visite à Darou Mouhty : Ousmane Sonko exprime sa gratitude à Serigne Abdou Mbacké

Évoquant le respect et l’affection qu’il porte à Serigne Abdou Mbacké, Ousmane Sonko a salué son engagement religieux et ses qualités humaines, le décrivant comme un homme généreux, sociable et admirable.



Reconnaissant envers Darou Mouhty et sa communauté, il a souligné leur rôle déterminant dans son parcours politique, affirmant que la confiance que le peuple sénégalais lui témoigne aujourd’hui, est, après Dieu, en partie, due au soutien de cette cité religieuse.



Dès son arrivée, il s’est d’abord rendu chez Baye Cheikh Khady avant de rencontrer le Khalife, où il a échangé avec les habitants. Il a ensuite retrouvé Baye Cheikh Khady pour remercier plusieurs figures religieuses, dont Serigne Abdou Aziz de Serigne Modou Awa Balla, Serigne Modou Kara de Serigne Bassirou Astou Lô, Serigne Modou Kara de Serigne Moustapha Absa et Serigne Cheikh de Serigne Moustapha Absa.



Au domicile du Khalife, il a été chaleureusement accueilli par Serigne Bassirou Abdou Khoudouss, Serigne Mountakha de Serigne Cheikh Fati Fall, ainsi que par les petits-enfants de Mame Thierno.



Serigne Abdou Mbacké réagit aux surnoms qui lui sont attribués



Interrogé sur les appellations « Serignou Projet bi » ou encore « Serignou Ousmane Sonko », Serigne Abdou Mbacké a répondu avec sérénité, affirmant que ces surnoms ne le perturbent nullement.



« Ils font tous partie de la famille », a-t-il déclaré en revenant sur les débuts de sa relation avec Ousmane Sonko. « C’est Saliou Sow qui m’a mis en contact avec Sonko en premier. Ensuite, Pape Alé a consolidé ce lien, incitant Sonko à nouer des relations avec moi. »



Ces connexions, tissées au fil du temps, ont évolué vers une relation forte et bien connue de tous.



Serigne Abdou Mbacké a également partagé sa vision face à l’adversité : « Même si je ne connais pas une personne, si je constate qu’on veut l’affaiblir injustement, je me tiens à ses côtés. Je ne suis pas du genre à insulter, mais je peux envoyer des coups de poing si nécessaire ».



Une déclaration qui illustre sa philosophie, mêlant loyauté, engagement et détermination à défendre ceux qui, selon lui, sont attaqués de manière injuste.