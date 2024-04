Visite à Touba et Tivaouane: Le Chef de l’Etat sollicite les prières des Khalifes Rédigé par leral.net le Mardi 16 Avril 2024 à 22:21 | | 0 commentaire(s)|

MBACKE – Le Chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, était hier à Touba où il a été reçu par le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Il était accompagné, entre autres personnalités, de son ministre directeur de cabinet Prof Mary Teuw Niane, du ministre de l'Intérieur Jean-Baptiste Tine et du ministre des Infrastructures El Malick Ndiaye. A 17h15mn précises, le véhicule du Président de la République est entré dans la grande concession du khalife sis à Darou Minam, où l'attendaient déjà certains dignitaires de la famille religieuse dont Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre le porte-parole du khalife et l'honorable député Serigne Bassirou Thioro Mbacké. Le khalife général, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, est ensuite arrivé pour souhaiter la bienvenue à son hôte. Un entretien qui s'est tenu à huis clos et qui a duré une vingtaine de minutes. Le Président et sa délégation ont, ensuite, quitté la concession à 18h05mn. Selon la Rts, après avoir salué et remercié le khalife général des mourides pour l'accueil, le Président de la République a dit qu'il est venu à Touba en tant que fils et talibé (disciple) d'abord, avant la qualité de Chef de l'Etat. Mesurant l'immensité de la charge, il a sollicité les prières du khalife pour mener à bien sa mission. Il a, par ailleurs, rappelé l'importance des chantiers engagés par le khalife et promis de mobiliser les moyens nécessaires pour l'accompagner dans cette tâche. Il a surtout insisté sur les volets eau, assainissement et enseignement. Dans son message transmis par le porte-parole Serigne Bass Abdou Khadre, le khalife général des mourides a remercié le Chef de l'Etat pour la visite. Il s'est félicité de la démarche que le Chef de l'Etat accorde au développement à la paix et à la stabilité du Sénégal. Enfin il a prié pour que le Président de la République réussisse sa mission à la tête du pays. Il lui a offert une natte de prière, un exemplaire du Saint Coran et un chapelet. Après l'audience avec le Saint homme, le Président de la République et sa délégation sont allés à la grande mosquée de Touba pour prier. Il était accompagné du porte-parole du khalife Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké. Ici, il a également formulé des prières pour le Sénégal. Lundi, le Président Bassirou Diomaye Faye s'est également rendu à Tivaouane pour s'entretenir avec Serigne Babacar Sy Mansour, Khalife général des Tidianes Accompagné d'une délégation comprenant son directeur de cabinet Mary Teuw Niane et des membres de son gouvernement, notamment le ministre de l'Intérieur Jean-Baptiste Tine et le ministre des Transports Malick Ndiaye, le Chef de l'État a présenté ses condoléances suite au rappel à Dieu de Serigne Mame Ousmane Sy Dabakh. Le Président Faye a également exprimé au Khalife sa volonté de poursuivre le programme de modernisation de la ville sainte et d'accompagner les travaux de finition de la Grande Mosquée de Tivaouane. Cette visite a été hautement appréciée par le Khalife qui a formulé des prières pour la paix, la concorde et une excellente réussite des programmes déclinés par le Chef de l'Etat et son gouvernement. Comme à Touba, le Président de la République a eu le privilège de recevoir des cadeaux d'une grande valeur du Khalife Serigne Babacar Sy Mansour. Avec Mamadou DIEYE, la RTS et la Présidence de la République



Source : https://lesoleil.sn/visite-a-touba-et-tivaouane-le...

