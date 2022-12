Visite à la prison de Sébikhotane / Déthié Fall: "Pape Alé Niang ne mérite pas cette injustice"

"J’ai rendu ce matin une visite à Pape Alé NIANG à la prison de Sébikotane où j'ai trouvé un homme serein, responsable, engagé et suffisamment préparé face à l'épreuve.



Il ne mérite pas cette injustice eu égard à son engagement aux côtés du peuple sénégalais et à tout ce qu'il a fait pour la défense et la consolidation de la démocratie.



Je lui rends hommage et demande à tous de rester mobilisés pour sa libération car comme je l'ai dit dans mon post précédent le concernant, la place de PAN n'est pas la prison ".



Déthié FALL,

Président du PRP