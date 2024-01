Visite annoncée d’Amadou Bâ à Ziguinchor : Dr Ibrahima Mendy déplore la mise à l’écart de responsables politiques

« Le Premier ministre Amadou Ba, candidat de Benno bokk yakaar, doit se rendre ce weekend à Ziguinchor. Et il a déjà reçu un certain nombre de responsables pour discuter de cette visite », a-t-il fait constater.



Pour Dr Mendy, il est impensable de mener une telle activité sans les véritables responsables politiques. « Aujourd’hui, on ne peut pas parler de responsables politiques de l’APR à Ziguinchor sans nous ».



Il appelle à une dynamique de rassemblement et d’unité en perspective d’une victoire aux élections présidentielles du 25 février 2024. « Je pense que pour gagner les élections de février, il faut rassembler. Il faut éviter que ces genres d’évènements s’organisent autour d’un petit groupe », a-t-il lancé.



Le responsable politique appelle tous les responsables de sa coalition à continuer de travailler à la base pour faire triompher leur candidat au soir du 25 février 2024. « La réalité de Ziguinchor aujourd’hui, nous incombe la responsabilité de nous réunir, d’aller ensemble, d’informer tout le monde », a-t-il dit, regrettant ce qui se dessine avec la visite du Premier ministre à Ziguinchor.



Pour Dr Mendy, tous les responsables doivent être au même point d’information. « Nous ne sommes pas informés. Même la coordination de BBY de Ziguinchor ne nous a pas informés », a-t-il dénoncé, espérant que la situation va changer.



« Amadou Ba reste notre candidat, néanmoins quand les choses ne marchent pas, nous avons le droit en tant que politiques de dénoncer et d’attirer son attention sur le fait qu’il doit rassembler tous les responsables partout où il passe », a-t-il fait remarquer. Pour Ibrahima Mendy, « les élections se gagneront en restant ensemble ».

Tribune