Visite annoncée de Sonko au building administratif : Mamadou Lamine Diallo apprécie et appelle à trier au clair cette affaire

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, devrait visiter, hier lundi, le building administratif Président Mamadou Dia, selon des sources médiatiques. Cette visite de Ousmane Sonko vise à s’enquérir de l’état des lieux en vue d’un éventuel retours des institutions de la République qui ont déménagé, renseigne SudQuotidien.



Mamadou Lamine Diallo, leader du mouvement Tekki, salue cette initiative considérée comme «une bonne nouvelle». «Cette affaire doit être tirée au clair», écrit le député et candidat à la présidentielle du 24 mars dernier dans un post sur X. Et de rappeler qu’il a «proposé, en son temps, une Commission d’enquête parlementaire, celle-ci fut rejetée par le bureau de l’Assemblée nationale».



Siège du gouvernement sénégalais, croulant alors sous le poids de l’âge, la rénovation et la restauration du building administratif Président Mamadou Dia ont été engagées en 2014. Initialement arrêté à 17 milliards de FCFA, ce projet aura finalement coûté au contribuable sénégalais plus de 43 milliards de FCFA. Sans que le bâtiment moderne, conservant son architecture d’origine, ne soit fonctionnel, puisqu’un incendie qui s’y est déclaré, le jeudi 26 août 2021, a conduit à l’évacuation de l’édifice, entrainant par la même de nouvelles dépenses de l’ordre de 8 milliards de FCFA pour la réfection des dégâts causés par ce sinistre. Ce qui fait que le projet de réhabilitation du siège du gouvernement du Sénégal aura valu environ 50 milliards de FCFA, sans le résultat escompté. Du moins jusque-là, puisque le bâtiment reste encore hors d’usage, constate SudQuotidien.

