Visite dans les zones inondées: Macky Sall à Keur Massar demain

Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Septembre 2020 à 17:42

Le Président Macky Sall va visiter les zones inondées de la banlieue, demain. Il sera, entre autres, à Keur Massar où son service de reconnaissance a été aperçu ce mercredi. L'information vient de Libération one line.



Pour rappel, Ousmane Sonko et Bougane Guèye Dany s’étaient rendus à Keur Massar, une zone fortement touchée par les inondations.

